Baldur's Gate 3, un successo senza fine: Larian è in cima alle classifiche di vendite

Esattamente un giorno fa ci siamo lasciati con la notizia che Baldur's Gate 3 ha raggiunto i 500mila giocatori su Steam in un giorno, infrangendo un importantissimo record per il prodotto ideato dai ragazzi di Larian Studios. Eppure, è bastato poco tempo - un solo giorno -per far sì che tutto questo potesse essere superato con estrema facilità.

Nelle scorse ventiquattro ore, Baldur's Gate 3 ha superato i 700mila utenti attivi su Steam e, sempre secondo quanto emerso dalle pagine ufficiali del client di Valve, l'ultimo progetto GDR di Larian Studios è in cima alle classifiche di vendita. Come possiamo evincere dalla sezione dedicata ai cento giochi più venduti per ricavi al momento, il podio è dominato da Baldur's GAte 3, Counter-Strike: Global Offensive e Remnant II.

Anche il grande titolo di Valve ha dovuto dare i conti con il gioco di maggior interesse di inizio agosto. Ma quali sono le IP che più hanno riscosso maggiori entrate nell'ultimo periodo? Qui di seguito vi riportiamo una parte della top 100 di Steam:

Baldur's Gate 3; Counter Strike Global Offensive; Remnant II; Apex Legends; Call of Duty; Steam Deck (pur trattandosi di hardware di Valve, esso fa parte della classifica in questione); Starfield; Naraka: Bladepoint; ヘブンバーンズレッド; PUBG: Battlegrounds; Grand Theft Auto V; Baldur's Gate 3 Digital Deluxe Edition DLC; Pacchetto Grand Theft Auto V: Premium Edition + carta prepagata Great white shark; BattleBit Remastered; American Truck Simulator; Euro Truck Simulator 2; Call of Duty Modern Warfare II - BlackCell (Stagione 5); The Witcher 3 Wild Hunt - Complete Edition: Armored Core VI Fires of Rubicon; War Thunder; Payday 3; Rust; Team Fortress 2; The Elder Scrolls Online; The Sims 4; Dead by Daylight; Warframe; Tom Clancy's Rainbow Six Siege; Dredge; The Witcher 3 Wild Hunt; Dave The Diver; World of Warships; Deep Rock Galactic; The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition; RimWorld; Black Desert; Stardew Valley; Street Fighter 6; Thronefall; Lost Ark.

Anche voi vi state cimentando nel grande progetto di Larian Studios? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.