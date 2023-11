Baldur's Gate 3 è un successo 'senza compromessi', dice il CEO di Larian Studios

Gli ultimi Golden Joystick Awards sono stati un autentico trionfo per Larian Studios. Oltre ad essere stato premiato come miglior studio dell'anno, il suo Baldur's Gate 3 ha vinto un mare di premi ai Golden Joystick 2023, compreso quello più importante di Ultimate Game of the Year.

Baldur's Gate 3 ha superato la concorrenza di altri giochi di primissimo piano come The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Final Fantasy XVI, Starfield, Diablo IV e Marvel's Spider-Man 2 giusto per citare alcuni dei candidati al premio: il CEO di Larian Studios, Swen Vincke, si dice quindi non solo molto stupito ma anche davvero felice per i risultati raggiunti dalla sua creatura, specie considerando che il suo team non è sceso a compromessi per lo sviluppo del gioco.

"Un successo del genere non te lo aspetti anche perché non siamo scesi a compromessi. Abbiamo cercato di rendere Baldur's Gate 3 quanto più accessibile possibile, ma non abbiamo accettato compromessi. Fare compromessi di solito serve per rendere un prodotto accessibile ad un pubblico sempre più vasto: questo risultato dimostra l'intelligenza dei videogiocatori, il che è davvero una buona cosa", dice Vincke commentando i grandissimi risultati raggiunti da Baldur's Gate 3 ai Goden Joystick 2023.

La speranza del CEO a questo è punto è che Baldur's Gate 3 possa spianare la strada a nuovi CRPG e portare all'arrivo di altri giochi di ruolo a turni basati sui dadi. Nel frattempo Larian Studios può godersi i frutti del suo acclamato lavoro.