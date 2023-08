Baldur's Gate 3 supererà Hogwarts Legacy? Ancora numeri record, manca poco

A inizio mese, Baldur's Gate 3 ha raggiunto 800.000 giocatori, avvicinandosi ai numeri di Hogwarts Legacy, e oggi l'ultima fatica di Larian continua a surfare sulla cresta dell'onda. Il sorpasso sembra ormai imminente.

Il conteggio dei giocatori di Baldur's Gate 3, infatti, continua a salire. Dopo aver infranto il record di 814.666 giocatori nello scorso weekend, il gioco ispirato a D&D ha raggiunto un picco di 875.343 giocatori e la sua ascesa non sembra destinata a placarsi.

La distanza con i numeri record di Hogwarts Legacy è di circa soli 4.000 giocatori e, dati i numeri da urlo di Baldur's Gate 3 nelle statistiche della community, è plausibile supporre che presto il gioco di Larian strapperà il primato al suo concorrente.

Molti sostenitori del gioco ritengono il successo più che meritato, eleggendolo anche a personale Game of the Year 2023. Al momento il gioco è disponibile su PC, ma il suo successo sta già riecheggiando anche sulla console di Sony, tant'è vero che Baldur's Gate 3 risulta il più preordinato su Playstation Store.

Non soddisfatto, Baldur's Gate 3 è riuscito, almeno per ora, a spodestare anche Zelda Tears of the Kingdom su Metacritic. Frattanto, Larian si gode il meritato successo ed è già al lavoro sulla prima grande patch di Baldur's Gate 3.