Baldur's Gate 3 e il supporto ufficiale alle mod: novità da Larian Studios

Intanto che si contano quanti GOTY ha vinto Baldur's Gate 3, Larian Studios non giace sugli allori e continua a lavorare sul suo acclamato RPG perfezionandolo ed arricchendolo a suon di aggiornamenti. Ma una grossa novità potrebbe presto diventare realtà.

Attraverso un post su Twitter/X Michael Douse, director of publishing di Larian Studios, conferma che il team sta lavorando duramente al supporto ufficiale alle mod per Baldur's Gate 3 attraverso ogni piattaforma su cui è disponibile (PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S). "Di solito non parliamo di novità fino a quando non sono pronte, ma in questo caso facciamo un'eccezione. Stiamo lavorando a un robusto piano di supporto alle mod cross-platform che verrà pubblicato più avanti nel corso dell'anno. Amiamo la nostra community di modder e intendiamo supportarla, dunque sta per arrivare", conferma Douse.

Al momento non è chiaro quando questa interessante novità diverrà effettivamente realtà nel corso del 2024. Serve giusto il tempo per sistemare alcuni aspetti, aggiunge Douse: "Abbiamo già un sistema ma deve essere testato e necessita di altro lavoro ancora. Ne siamo entusiasti ma comprendo che è una schifezza quando il gioco viene aggiornato e tutte le mod smettono di funzionare. Il nostro community team inizierà a parlare costantemente con i modder, nel frattempo che portiamo avanti il nostro lavoro".

In ogni caso i fan devono portare ancora un po' di pazienza in quanto punta ad introdurre il supporto alle mod in una fase embrionale con la prossima grossa patch principale distante "ancora diversi mesi". Intanto non sono mancati alcuni inconvenienti: Baldur's Gate 3 è stato colpito da una valanga di bug dopo il lancio della patch 6.