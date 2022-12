Baldur's Gate 3: svelati i contenuti della costosissima Collector's Edition

Larian Studios non ha colto l'occasione di partecipare ai The Game Awards 2022 solo per svelare la finestra di lancio di Baldur's Gate 3, ma ha approfittato dell'evento organizzato da Geoff Keighley anche per annunciare l'esclusiva Collector's Edition del gioco di ruolo.

Stando a quanto annunciato dagli sviluppatori, questa esclusiva versione del gioco vanterà solo 25.000 esemplari e non sarà quindi semplice aggidudicarsene una copia.

Di seguito trovate l'elenco completo degli oggetti inclusi nella confezione:

Codice per la versione Steam di Baldur's Gate 3

Diorama dello scontro fra Mindflayer e Drow: una statua alta 25 centimetri e pesante 1,1 Kg raffigurante i due personaggi durante uno scontro

Artbook in versione fisica con copertina rigida

4 pagine contenenti tutti i dettagli in stile D&D sulle origini dei personaggi

Una mappa di tessuto in formato A3

Un portachiavi in lega di zinco raffigurante un girino

Un set composto da 32 adesivi ispirati ai personaggi di Baldur's Gate 3 e ai loghi di Larian Studios

Certificato d'autenticità che indica la numerazione del pezzo

Un grosso D20 di metallo a tema Baldur's Gate 3

L'unico extra rispetto all'elenco è rappresentato dal Magic: The Gathering Booster Pack contenente il set di carte intitolato "Commander Legends: Battle for Baldur's Gate". Questo contenuto sarà infatti presente solo ed esclusivamente nelle prime 15.000 unità della Collector's Edition e non sarà incluso nelle restanti 10.000.

Per quello che riguarda invece il prezzo, non vi sarà differenza tra l'edizione con i pacchetti di carte e quella senza: a prescindere dalla versione il prezzo di questo pacchetto sarà di 259,99 euro e i preorder dovrebbero aprire a breve.

Vi ricordiamo che proprio questa notte è stata svelata la finestra di lancio di Baldur's Gate 3 con un trailer che ha confermato anche il ritorno di Minsc.