Baldur's Gate 3: svelati i requisiti di sistema della versione Early Access

Durante il Panel From Hell, ennesimo evento del Summer Game Fest, gli sviluppatori di Larian Studios ci hanno mostrato lo spettacolare filmato introduttivo di Baldur's Gate 3 realizzato in computer grafica, e hanno finalmente annunciato la nuova data d'uscita della versione in Accesso Anticipato su PC e Stadia, che corrisponde al 30 settembre.

Contemporaneamente, hanno anche arricchito la pagina di Baldur's Gate 3 nel negozio di Steam con i requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione Early Access, per permettere ai giocatori di farsi già un'idea di ciò che li aspetta. Eccoli qui:

Requisiti Minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel i5-4690 / AMD FX 4350

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 780 / AMD Radeon R9 280X

DirectX: Versione 11

Memoria: 70 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel i7 4770k / AMD Ryzen 5 1500X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX580

DirectX: Versione 11

Memoria: 70 GB di spazio disponibile

Il vostro PC da gioco è già pronto per scendere all'inferno? Larian ha inoltre tenuto a specificare che sia i requisiti minimi sia i requisiti massimi potrebbero diminuire nel corso della fase in Accesso Anticipato grazie al miglioramento dell'ottimizzazione: si tratta pur sempre di un gioco ancora in via di sviluppo.