Baldur's Gate 3: svelato il supporto a cross-play e cross-save

Con un lungo post pubblicato dalla stessa Larian Studio sui forum ufficiali di Baldur's Gate 3, il team di sviluppo ha annunciato ufficialmente l'arrivo del supporto a funzionalità come il cross-play e il cross-save nell'Early Access.

Stando alle parole dello sviluppatore, per usufruire di queste feature occorrerà creare un account Larian sul sito ufficiale, attraverso il quale avrete l'opportunità non solo di collegare tutte le piattaforme in vostro possesso ma anche di gestire l'elenco amici tra i vari dispositivi. Grazie ad un account Larian potrete quindi utilizzare lo stesso salvataggio sulle versioni Steam, Google Stadia e GOG (Good Old Games) dell'Early Access del gioco, senza contare che il supporto verrà esteso anche alle prossime piattaforme sulle quali il gioco approderà in futuro. Pare inoltre che il cross-play non sia disponibile al day one dell'Accesso Anticipato ma che al suo debutto occorrerà un account Larian per poter usufruire di questa funzionalità.

Vi ricordiamo che l'Early Access di Baldur's Gate sarà disponibile a partire dal prossimo martedì 6 ottobre 2020 su PC (Steam e GOG) e Google Stadia.

