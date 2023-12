Baldur's Gate 3: Swen Vincke pubblica il discorso che non ha potuto fare ai Game Awards

Nonostante i tanti annunci nel corso della serata, i The Game Awards 2023 hanno ricevuto una pioggia di critiche, accusati di aver lasciato pochissimo spazio non solo alle premiazioni, ma soprattutto agli sviluppatori stessi. Tra questi è compresa Larian Studios nonostante il suo Baldur's Gate 3 sia stato eletto gioco dell'anno.

Su Twitter/X il CEO della compagnia, Swen Vincke, ha dunque condiviso l'intero discorso che avrebbe voluto esprimere sul palco al momento di ritirare il GOTY per Baldur's Gate 3, ma che non ha potuto fare a causa dei ristrettissimi tempi a disposizione. "Ecco cosa avrei voluto dire ai Game Awards", ha premesso Vincke per poi iniziare: "Vincere il premio come gioco dell'anno è un grande onore e voglio anzitutto ringraziare tutti coloro che hanno votato per noi oltre a congratularmi con tutti gli altri nominati. Questo è stato un anno incredibilmente competitivo e ognuno di voi avrebbe meritato di vincere questo premio".

Il CEO ringrazia poi Geoff Keighley e tutti gli organizzatori della serata in quanto "anche se 30 secondi sono un po' pochi per un discorso, non esiste niente come i Game Awards ed è un risultato incredibile". Vincke ha poi spiegato perché si è presentato all'evento con indosso un'armatura, in quanto Baldur's Gate 3 è "un gioco che non potrebbe esistere senza la nostra community di giocatori e volevo rendere omaggio a quanto sono stati importanti per lo sviluppo". E ancora: "Realizzare un gioco come questo è possibile solo con un team incredibilmente appassionato e talentuoso, e dunque sono incredibilmente fortunato con i ragazzi di Larian Studios, tra i migliori e che hanno fatto un lavoro veramente straordinario".

Vincke poi ricorda che nei titoli di coda dell'acclamato RPG sono citate oltre 2000 persone che ovviamente non può citare tutte, ma che ringrazia comunque tutti quanti, dal team QA a quello della localizzazione e senza dimenticare playtester, il gruppo editoriale e il team operazioni: "Baldur's Gate 3 non esisterebbe senza di voi e dovete tutti essere orgogliosi di quanto avete ottenuto".

Il CEO passa poi a ringraziamenti molto speciali: "Voglio dedicare questo premio agli amici e familiari che abbiamo perso durante lo sviluppo, Jim compreso, il nostro capo animatore scomparso il mese scorso, e personalmente a mio padre scomparso la settimana prima del lancio dell'Early Access. Non è possibile creare qualcosa come Baldur's Gate 3 se non si ha il sostegno delle persone che ci circondano, e voglio ringraziare nello specifico cinque persone speciali, un cane pazzo e un gatto con un occhio solo per essere rimasti con me". Vincke ha anche ringraziato tutti gli attori che hanno dato vita ai personaggi del gioco, ai partner di localizzazione e al team di Dungeon & Dragons per aver dato a Larian Studios carta bianca nella produzione del nuovo Baldur's Gate.

"Voglio concludere con una storia", dice Vincke verso la fine del suo discorso: "Molto tempo fa ebbi una conversazione con un editori che mi disse che, fortunatamente per loro, i giochi sono guidati dall'idealismo. Ed anche se non lo intendeva in maniera positiva, aveva ragione: i giochi sono una forma d'arte unica e importante quanto libri, musica o film. Molti sviluppatori, me compreso, creano giochi perché amano vedere gli altri interagire con le loro opere in un modo che soltanto i videogiochi possono regalare. Il denaro guadagnato lo consideriamo solo il carburante di cui abbiamo bisogno per creare giochi nuovi e sempre migliori. Bisogna ricordare che il carburante è solo un mezzo, non un obiettivo. Dove e come viaggiamo è ciò che conta e ciò che ricordiamo".

Ricordiamo che Baldur's Gate 3 ha vinto ben 6 premi totali ai Game Awards 2023, GOTY compreso, confermandosi così uno dei giochi più importanti dell'intero anno.