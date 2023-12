Baldur's Gate 3 ai TGA: Best Performance a Neil Newbon per l'interpretazione di Astarion

Baldur's Gate 3 è il Game of the Year ai TGA 2023, ma il GDR di Larian Studios porta a casa altri premi distribuiti durante la kermesse a tema videoludico. Tra questi c'è anche quello per la miglior performance attoriale aggiudicata a Neil Newbon, l'interprete di Astarion all'interno del GDR.

Astarion, l'elfo trasformato in vampiro, è senza ombra di dubbio uno dei personaggi di Baldur's Gate 3 che più hanno conquistato il cuore dei giocatori che si sono immersi nell'esperienza ruolistica curata da Larian Studios. Merito di questo successo è dovuto alla dedizione di Neil Newbon, attore che ha interpretato magistralmente il ruolo assegnatoli dal team belga.

La prestazione di Newbon ha convinto tutti, tanto che l'attore si è meritato il premio per la Best Performance del 2023 ai The Game Awards: in cima alla notizia potete ascoltare il suo discorso di accettazione, durante il quale si dice grato a tutti i suoi collaboratori ed esterna tutta la sua gioia per quello che Baldur's Gate 3 significa per coloro che lo hanno provato.

Per saperne di più sul personaggio di Astarion vi raccomandiamo la nostra intervista a Neil Newbon, durante la quale l'attore britannico ci ha raccontato tutto sul suo rapporto di collaborazione con Larian Studios e sulla sua passione per Dungeons & Dragons, Divinity: Original Sin e, più in generale, i giochi di ruolo.