Baldur's Gate 3: top 5 migliori dungeon, siete d'accordo con la classifica?

Pur essendo uscito da pochi mesi, Baldur’s Gate 3 si è già distinto per essere un degno erede dei più classici GDR occidentali, complice anche l’enorme mole di contenuti che offre distribuita fra dialoghi, epiche battaglie e dungeon. A proposito di questi ultimi, abbiamo pensato di omaggiare alcune delle location più intriganti del videogioco.

Il Guanto d'Arme di Shar

Questo dungeon (non opzionale ed esplorabile durante l'Atto 2) riesce a conquistare sia per la varietà di enigmi e nemici che ospita, sia per la conoscenza che spetta a chiunque fosse interessato alla vita di Thorm: dallo splendore all'infamia, passando per la tragedia, come suggerisce anche il libro che si trova all'entrata. Nel ripercorrere a grandi passi le vicende del generale – grazie ai frammenti del diario che scrisse di suo pugno – le cinque dita di Shar ci accolgono in un groviglio di camere e passaggi distribuiti su più piani e dominati da una statua che ritrae la dea Notturna.

La Via del Dragone

Calandosi in direzione del mare sotto alla Roccia del Dragone (la struttura che accoglie chiunque voglia visitare Baldur’s Gate) è possibile imbattersi nel tubo che conduce a questo dungeon. Stiamo parlando di una finestra su quelli che furono la genesi e lo sviluppo della città che dà nome al gioco, un tempo conosciuta come Porto Grigio. Questo luogo non si limita però a così poco, dato che offre anche uno degli enigmi più ispirati dell’esperienza e – nel caso riusciste a risolverlo – tutto ciò che un buon GDR ha da offrire: un colpo di scena inaspettato, un avversario temibile e un tesoro leggendario degno di tale nome.

Il Tempio di Bhaal

Com’è facile intuire non appena lo si visita per la prima volta, il sistema fognario che si estende al di sotto di Baldur’s Gate collega alcuni dei luoghi più affascinanti del gioco, compresa la sede del culto votato al Signore del Terrore. Dopo essersi spinti verso le camere più avanzate di questo dungeon (per riuscirci è necessario un particolare amuleto), i giocatori sono chiamati ad affrontare il rischio di lotte per la sopravvivenza che stupiscono grazie all’ottima varietà complessiva. Dulcis in fundo: il confronto con Orin, che da solo basterebbe a valere il prezzo del biglietto.

Il Trono di Ferro

Questa sorta di prigione sottomarina ha vari punti di accesso (uno si trova nei pressi del porto di Baldur’s Gate) ed è collegata a missioni secondarie quali “Vendicare gli Annegati” e “Salvare i Gondiani”. In questo caso la peculiarità sta tutta nel fatto che i giocatori hanno i turni contati per esplorare l’interno del dungeon e completare i propri obiettivi, in una corsa contro il tempo che si consuma in pochi turni. Parliamo quindi di una sfida che, nonostante la presenza di nemici agguerriti, mette a dura prova soprattutto le nostre doti organizzative e la mobilità dei personaggi.

La Casa della Speranza

Il piano superiore del Tributo del Diavolo – uno dei molti edifici presenti nella Città Bassa di Baldur’s Gate – nasconde l’accesso diretto alla dimora di Raphael: un dungeon memorabile che, seppur opzionale, risulta legato a doppio filo con eventi importanti del videogioco. Tra anime dannate, splendidi dialoghi e letture curate al punto da immergere i giocatori in uno strato dei Nove Inferi, questo luogo rimane impresso anche e soprattutto per la varietà di situazioni alle quali ci sottopone, così come per alcune battaglie fra le più ardue di tutta l’opera.

