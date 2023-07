Baldur's Gate 3 è tradotto e doppiato in italiano?

Il novo gioco di Larian arriva in anticipo: Baldur's Gate 3 esce il 3 agosto su PC e il 6 settembre (lo stesso giorno di Starfield) su PlayStation 5, ma c'è una domanda che è molto frequente tra la community del nostro paese: Baldur's Gate 3 è tradotto in italiano?

La risposta è sì, Baldur's Gate 3 è localizzato in italiano, solo però per quanto riguarda testi, menu, interfaccia e sottotitoli, mentre il doppiaggio audio in italiano non è presente. Larian conferma che al lancio il gioco sarà sottotitolato in inglese, francese, tedesco, polacco, russo, cinese semplificato, cinese tradizionale, spagnolo, spagnolo (America Latina), turco, portoghese brasiliano, italiano e ucraino.

Come sottolineato dallo studio "con una sceneggiatura lunga circa 2.000.000 di parole, tradurre Baldur's Gate 3 non è stato un compito facile", a conferma del lavoro mastodontico svolto in fase di traduzione e adattamento.

Sapete quanto dura Baldur's Gate 3 e quante ore servono per finire la storia? Gli sviluppatori parlano di una media compresa tra 75 e 100 ore ma questo numero è destinato a lievitare fino a oltre 200 ore nel caso si decida di completare tutte le side quest e missioni secondarie offerte dal gioco, che si presenta come un gioco di ruolo estremamente vasto e ricco di attività.