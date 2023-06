Baldur's Gate 3: il trailer del Summer Game Fest ci presenta Gortash

Tra i numerosi studi di sviluppo che hanno deciso di prendere parte al Summer Game Fest di Geoff Keighley troviamo anche Larian Studios, che ha colto l'occasione per mostrare al pubblico di tutto il mondo un filmato inedito di Baldur's Gate 3.

Nel trailer di Baldur's Gate 3 che abbiamo potuto osservare durante l'evento ci è stata annunciata l'identità del principale antagonista dell'avventura. Stiamo parlando di Lord Enver Gortash, un minaccioso stregone il cui doppiaggio è stato affidato a Jason Isaacs, che si unisce quindi al già ricco cast del gioco di ruolo. Si tratta di un attore parecchio noto al pubblico soprattutto per via della sua interpretazione di Lucius Malfoy nella serie cinematografica di Harry Potter.

Per chi non lo sapesse, il gioco arriverà nella sua versione definitiva il prossimo 31 agosto 2023 solo su PC, Mac, PlayStation 5 e Nvidia GeForce NOW. Nel frattempo, i giocatori possono giocare la versione in accesso anticipato, disponibile su Steam e che al lancio si trasformerà nell'edizione Digital Deluxe senza costi aggiuntivi.

