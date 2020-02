Baldur's Gate 3: trapelano alcuni screenshot prima della presentazione

Questa sera Larian Studios mostrerà il primo video gameplay di Baldur's Gate 3 con una diretta in programma alle 21:30 (ora italiana) dal PAX East di Boston. Nell'attesa però sono trapelati alcuni nuovi screenshot.

Come riportato da VG247, su Reddit e ResetERA sono state diffuse alcune immagini leaked probabilmente tratte dal video che verrà mostrato stasera, gli screenshot mostrano alcuni aspetti del combat system e del sistema di dialogo, potete vederli direttamente su ResetERA.

Baldur's Gate 3 è atteso in Early Access nel 2020, al momento non ci sono altri dettagli ma è probabile che la presentazione di oggi possa servire anche per fissare una data di uscita della versione in Accesso Anticipato. La pagina Steam di Baldur's Gate 3 indica un generico TBA (To Be Announced) come finestra di lancio e presenta solamente una brevissima sinossi, senza ulteriori dettagli: "una presenza malevola è tornata a Baldur's Gate, con l'intento di divorarla dall'interno e corrompere tutto ciò che resta nei Reami Perduti. Da solo puoi resistere, insieme potete trionfare."

Il gioco è in fase di sviluppo per PC Windows e Google Stadia, al momento non è stato confermato il possibile approdo su console, restiamo in attesa di eventuali aggiornamenti in merito.