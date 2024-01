Baldur's Gate 3 trionfa agli Steam Awards 2023: premi anche per Starfield, Hogwarts e TLOU

Dopo aver trionfato ai Game Awards 2023 con il GOTY a Baldur's Gate 3, gli studi Larian sbancano gli Steam Awards 2023 portandosi a casa le statuetta per il Miglior Gioco dell'Anno e il Miglior Gioco dalla Trama Profonda.

All'ombra dell'ennesimo successo di BG3 troviamo un lungo elenco di videogiochi tripla A e fenomeni indipendenti che, nel corso del 2023, hanno saputo calamitare le attenzioni della community. Sulla scorta dei voti espressi dall'utenza di Steam, tra i vincitori dell'ultima edizione dell'evento annuale di Valve troviamo Bethesda, WB Games e Naughty Dog rispettivamente con Starfield (con il premio per il Gameplay più Innovativo), Hogwarts Legacy (miglior Gioco su Steam Deck) e The Last of Us Parte 1 (miglior Colonna Sonora).

Di particolare interesse sono poi le statuette conquistate dagli sviluppatori di Atomic Heart (miglior Stile Grafico), Lethal Company (premio Meglio in Compagnia) e Dave the Diver (premio Meritato Relax).

Steam Awards 2023 - elenco dei vincitori

Premio Gioco dell'Anno - Baldur's Gate 3

- Baldur's Gate 3 Premio Gioco VR dell'Anno - Labyrinthine

- Labyrinthine Premio Atto d'Amore - Red Dead Redemption 2

- Red Dead Redemption 2 Premio Miglior Gioco su Steam Deck - Hogwarts Legacy

- Hogwarts Legacy Premio Meglio in Compagnia - Lethal Company

- Lethal Company Premio Miglior Stile Grafico - Atomic Heart

- Atomic Heart Premio Gameplay più Innovativo - Starfield

- Starfield Premio Miglior Gioco in cui fai Pena - Sifu

- Sifu Premio Miglior Colonna Sonora - The Last of Us Parte 1

- The Last of Us Parte 1 Premio Miglior Gioco dalla Trama Profonda - Baldur's Gate 3

- Baldur's Gate 3 Premio Meritato Relax - Dave the Diver

E voi, cosa ne pensate dei titoli che sono riusciti a spuntarla dall'elenco dei candidati ai premi degli Steam Awards 2023? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che chi ha partecipato alle votazioni per decretare i vincitori degli Steam Awards 2023 riceverà degli adesivi speciali per il proprio account Steam in funzione dei voti espressi per ciascuna categoria in nomination.