Baldur's Gate 3, è ufficiale: niente espansioni o sequel nel futuro di Larian

Dopo aver fatto da sfondo ai tanti annunci dello State of Unreal 2024, la seconda giornata della Game Developers Conference vede salire sul palco Swen Vincke: il boss degli studi Larian ha confermato che il suo team non sta sviluppando Baldur's Gate 4.

Nel corso del panel organizzato in occasione della kermesse videoludica di San Francisco, il massimo esponente della software house belga che ha da poco trionfato con il GOTY a Baldur's Gate 3 ai GDC Awards 2024 ha sciolto gli ultimi dubbi in merito alla sua volontà di abbandonare, almeno temporaneamente, i Reami Dimenticati per concentrarsi su altre esperienze interattive.

L'intenzione dichiarata di Vincke è infatti quella di allontanarsi completamente da Dungeons and Dragons per sviluppare qualcosa di nuovo e lasciare che sia Wizards of the Coast a dedicarsi al futuro di Baldur's Gate e, più in generale, dei prossimi videogiochi ambientati nell'universo fantasy di D&D.

A giudicare da quanto riferito dal boss degli studi Larian, quindi, la casa di sviluppo europea non starebbe dando forma ad alcuna espansione di Baldur's Gate 3 né, ovviamente, al quarto capitolo della serie ruolistica.

Nel delineare i piani di Larian nel 2024 oltre Baldur's Gate 3, d'altronde, è stato lo stesso Vincke a sostenere a più riprese in queste ultime settimane che il suo team si sarebbe 'dedicato ad altro' dopo aver concluso il lavoro sulle patch post-lancio del capolavoro GDR approdato dapprima su PC e successivamente su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Su PlayStation 4 - Dualshock 4 Controller Wireless V2, Nero è uno dei più venduti di oggi.