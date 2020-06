Baldur's Gate 3 uscirà su console? Larian non lo esclude a priori

Baldur's Gate 3 è al momento annunciato solo per PC e Google Stadia, ma quante possibilità ci sono di vedere il gioco anche su altre piattaforme? A questa domanda ha risposto Swen Vincke, direttore creativo di Larian Studios.

Allo stato attuale lo studio ha come focus unicamente le versioni per PC e Stadia: "stiamo lavorando sulle versioni già annunciate e vogliamo concentrarci a fondo su queste, in futuro vedremo quello che accadrà", non una chiusura totale dunque, sebbene non sia stato espressamente annunciato l'arrivo di Baldur's Gate 3 su console come PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.

E' pur vero che il nuovo Baldur's potrebbe seguire la strada già esperimentata con Divinity Original Sin e Original Sin II, inizialmente annunciati solo per PC e in seguito arrivati anche su console di attuale generazione. Nella giornata di ieri Larian ha pubblicato un nuovo video gameplay di Baldur's Gate 3 confermando la fase Early Access indicativamente per il mese di agosto, anche se una data precisa non è stata ancora fornita dagli sviluppatori.