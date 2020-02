Baldur's Gate 3 in uscita in Early Access nel 2020 e altri 6 giochi D&D: teaser da Hasbro

Dopo aver sorpreso i fan dell'iconica serie GDR di Baldur's Gate con l'annuncio di un inaspettato terzo capitolo della saga, sembra che i ragazzi di Larian Studios siano pronti ad offrire un ulteriore dono alla community.

I sempre vigili utenti attivi su Reddit riferiscono infatti di un'importante dichiarazione condivisa da vertici di Hasbro in occasione di un recente meeting finanziario, svoltosi in data venerdì 21 febbraio. Durante l'appuntamento con gli investitori sembra infatti che sia stato svelato in anticipo un importante dettaglio legato al debutto di Baldur's Gate 3 sul mercato videoludico.

Sembra infatti che la Compagnia abbia attualmente in lavorazione ben sette titoli dedicati all'universo di D&D. Un'informazione che era stata già anticipata da Wizards of the Coast, divisione di Hasbro, lo scorso dicembre. Tra questi, il primo destinato ad arrivare nelle mani dei giocatori sarebbe proprio l'attesissimo GDR. Nel dettaglio, si riferisce di un pubblicazione in Early Access nel corso del 2020. Larian Studios dovrebbe presentare nuovi dettagli sul gioco in occasione del PAX East, per poi lanciare l'Accesso Anticipato più tardi nel corso dell'anno.



Come già noto, Larian Studios ha già anticipato un appuntamento fissato per la prossima settimana, in data giovedì 27 febbraio, durante il quale sarà pubblicato il primo gameplay trailer di baldur's Gate 3: non resta dunque che attendere ancora qualche giorno per scoprire qualcosa di più in merito ad un eventuale un Early Access per Baldur's Gate 3.