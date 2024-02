Baldur's Gate 3 colpito da una valanga di bug dopo il lancio della patch 6

La patch 6 di Baldur's Gate 3 avrà anche migliorato le scene dei baci, ma sembra proprio che l'aggiornamento abbia portato in dote una serie di problematiche tecniche non previste dal team di Larian Studios. In rete si sta diffonendo il malcontento dell'utenza, che sta segnalando l'emerge di nuovi bug e glitch all'interno del GDR.

Numerosi thread su Reddit e un Google Doc di dieci pagine stanno facendo il giro della community di Baldur's Gate 3, dal momento che la patch 6 ha causato molte conseguenze indesiderate per il gioco di ruolo di Larian, e sembra anche che l'hotfix 18 abbia inoltre rotto lo Script Extender, utile per l'utilizzo di molte mod. Anche se non è chiaro se tutti questi problemi siano stati causati dalla patch 6, qualcosa è certamente cambiato negli ultimi giorni, considerando la mole di segnalazioni da parte degli utenti.

"Non voglio fare flame contro Larian, ma penso che dovremmo far loro presenti gli errori e onestamente la patch 6 è la peggiore che ci sia mai stata", dice ad esempio l'utente 'BleZZt' in un post su Reddit. "Sono letteralmente bloccato e non posso giocare finché il problema non viene risolto". I giocatori segnalano arresti anomali, bug e problemi in tutte le fasi del gioco, e molti aggiungono che è stato più difficile riuscire a giocare rispetto a solo un paio di settimane fa. Rimaniamo in attesa di una replica da parte del team di Larian.