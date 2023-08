Baldur's Gate 3 ha venduto 5,2 milioni di copie su Steam: parola dell'Ambasciata Belga

Che Baldur's Gate 3 avesse venduto un grande numero di copie non era certamente difficile da intuire, specialmente guardando al picco di giocatori connessi in contemporanea su Steam, ma adesso grazie all'Ambasciata Belga in Cina possiamo dare un numero ancor più preciso al successo del gioco di ruolo.

Non è per nulla frequente ricevere informazioni del genere da un'ambasciata, ma è evidente che Larian Studios ha reso i propri connazionali impegnati in Cina talmente orgogliosi da indurli a sbandierare ai quattro venti l'incredibile traguardo raggiunto dal gioco. Ebbene, stando a quanto scritto dall'Ambasciata Belga su Weibo, uno dei principali social della Cina, Baldur's Gate ha raggiunto quota 5,2 milioni di copie vendute su Steam. Visto e considerato che le unità vendute in Accesso Anticipato ammontavano a 2,5 milioni, possiamo affermare che il gioco di ruolo ha piazzato altre 2,7 milioni di copie in meno di due settimane di disponibilità su Steam. Nel computo non sono incluse le unità vendute su GOG.com, le quali, pur essendo con tutta probabilità inferiori a quelli distribuite sul ben più popolare Steam, sono difficili da stimare con esattezza.

Il numero salirà ulteriormente nelle prossime settimane, più precisamente a partire dal 6 settembre 2023, quando Baldur's Gate 3 arriverà ufficialmente anche su PlayStation 5. E ancor di più quando Larian Studios avrà finito di litigare con l'hardware di Xbox Series S riuscendo finalmente a pubblicare il suo acclamato gioco di ruolo anche sulle console di casa Microsoft.