Baldur's Gate 3: la versione definitiva uscirà nel 2023, conferma Larian

Rispettando quelle che sono sempre state le sue previsioni, Larian Studios ha dato conferma che Baldur's Gate 3 sarà pubblicato nella sua versione definitiva nel corso del 2023. La novità è giunta durante il D&D Direct, durante il quale alcuni si aspettavano l'annuncio - non arrivato - della versione Xbox dell'RPG.

Il video intitolato "The Journey So Far" che vi abbiamo riportato in apertura è un riepilogo dei progressi compiuti dal team di sviluppo sin da quando Baldur's Gate 3 è stato annunciato nel 2019, con i ragazzi di Larian che qui si divertono a raccontarci l'evoluzione del gioco con dei bizzarri cosplay. Effettivamente, il ruolistico si è evoluto moltissimo ad ogni aggiornamento, anche dal punto di vista grafico come è possibile evincere dal filmato.

"Per i Nove Inferi, abbiamo già aggiunto un sacco di cose fantastiche", recita la voce che accompagna il video. "E ci sarà ancora dell'altro. Quindi unitevi a noi per l'accesso anticipato nel nostro viaggio verso Baldur's Gate 3, o fatelo nel 2023 quando uscirà il gioco", la dichiarazione inequivocabile che fissa la finestra di lancio al prossimo anno.

Dopo essersi guadagnata negli scorsi anni la stima degli appassionati del genere ruolistico con la serie di Divinity Original Sin, Larian Studios sta impiegando ben 400 persone per sviluppare il mastodontico progetto di Baldur's Gate 3.