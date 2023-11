Baldur's Gate 3: la versione fisica per Xbox avrà la patch 5 e sarà su tre dischi

Baldur's Gate 3 uscirà su Xbox Series X/S a dicembre e Larian ha confermato che la versione fisica verrà ospitata su tre dischi e includerà anche la patch 5, in arrivo quest'ultima nei prossimi giorni su PC e PS5.

Una bella notizia per chi acquisterà dunque la versione scatolata del gioco su Xbox, quest'ultima sarà totalmente in pari con l'ultima patch uscita su tutte le altre piattaforme. La patch 5 di Baldur's Gate 3 esce questa settimana e porta in dote una serie di correzioni di bug e ottimizzazioni sotto il cofano con l'obiettivo di migliorare l'esperienza complessiva e la qualità generale del gameplay e del comparto tecnico.

La data di uscita di Baldur's Gate 3 per Xbox verrà annunciata ai The Game Awards 2023 in programma nella notte tra il 7 e l'8 dicembre, sono in molti a credere che Larian possa optare per uno shadow drop e lanciare il gioco proprio giovedì 8 dicembre, ma non ci resta che aspettare pochi giorni per scoprirlo.

Nel 2024 uscirà invece la Deluxe Edition di Baldur's Gate 3 in formato fisico, questa versione include in aggiunta al gioco anche vari bonus come adesivi, toppe, la mappa dei Reami Dimenticati, un poster, la colonna originale su 3 dischi, oltre ad una serie di contenuti digitali da scaricare.