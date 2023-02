Baldur's Gate 3, la versione Xbox esiste: perché Larian non l'ha annunciata?

Arriva un importante aggiornamento da Larian Studios in merito alla versione Xbox Series X/S di Baldur's Gate III, al centro di alcune discussioni tra i giocatori in seguito all'annuncio dell'edizione PS5 durante il PlayStation State of Play del 23 febbraio.

Nelle scorse ore gli sviluppatori avevano già chiarito che Baldur's Gate 3 non è esclusiva console PS5, sebbene per il momento resti l'unica confermata ufficialmente oltre ovviamente alle edizioni PC. Tuttavia, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato su Reddit volto a chiarire ancora di più la questione, Larian conferma che la versione Xbox Series X/S del gioco esiste a tutti gli effetti, ma problemi di natura tecnica incontrati sulla piattaforma Microsoft avrebbero per il momento spinto il team a non annunciarla ufficialmente.

"Abbiamo lavorato per un po' ad una versione Xbox di Baldur's Gate III, ma ci siamo imbattuti in alcuni problemi tecnici legati principalmente alla cooperativa split-screen. Stiamo ancora lavorando alla versione Xbox, ma non ci sentiamo ancora fiduciosi a sufficienza per annunciarla. Non ci piace annunciare qualcosa se non siamo pronti, poiché non vogliamo che le persone si facciano delle aspettative finché non siamo sicuri di dar loro ciò che vogliono" spiega Larian, ribadendo anche in questo messaggio il fatto che non esiste alcun accordo di esclusività con nessuna piattaforma. Lo studio potrebbe dunque annunciare l'uscita su Xbox Series X/S prima o poi, non appena trovata una soluzione per le difficoltà tecniche emerse.

Oltre alla presenza di cross-save e supporto al DualSense su PS5, anche lo split-screen è stato confermato ufficialmente per Baldur's Gate 3: sembra essere soltanto questo aspetto l'unico ostacolo da superare per lo sbarco del gioco anche su Xbox, pertanto non resta che incrociare le dita e sperare che gli sviluppatori trovino una soluzione al più presto.