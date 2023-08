Baldur's Gate 3, il viaggio comincia! Le prime tre ore di gioco in italiano

In attesa della recensione, noi di Everyeye abbiamo iniziato a giocare Baldur's Gate 3 in vostra compagnia. Il lungo cammino nei Reami Dimenticati ideati da Larian Studios è iniziato in grande stile sul nostro canale Twitch (trovate il link in calce alla notizia), andando alla scoperta della versione 1.0 dell'attesissimo GDR.

Dalla giornata del 3 agosto è arrivato il momento di osservare l'incredibile successo della terza iterazione di un brand alquanto popolare nel panorama delle produzioni ruolistiche: Larian ha fatto centro con Baldur's Gate 3 e le oltre 2,5 milioni di vendite in Early Access, le quali hanno dimostrato l'interesse della community dopo quanto visto nella fase ad accesso anticipato.

Non a caso, nella giornata di ieri, sono uscite le prime recensioni di Baldur's Gate 3, con altissimi voti sui lidi di Metacritic. Siete già pronti a cimentarvi in questa nuova avventura ideata da Larian Studios? Avete già messo piede nei Reami Dimenticati di Baldur's Gate 3? In tal caso, vi invitiamo a farci sapere qui sotto cosa ne pensate e se vi state divertendo. Le prime venticinque ore nel mondo di Baldur's Gate 3 ci hanno rassicurato circa il potenziale dell'avventura ruolistica modellata dal team, come raccontatovi nella lunga prova di Baldur's Gate 3, il nuovo re dei GDR.