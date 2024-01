Baldur's Gate 3, il viaggio per Faerun ricomincia con un cosplay di una Tiefling

All'unisono, Baldur's Gate 3 è stato il Game of the Year 2023, il titolo che nonostante la forte concorrenza di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è riuscito a prendersi più premi di tutti. L'acclamato RPG sviluppato da Larian non ha convinto solamente la community di videogiocatori, ma anche quella dei cosplayer!

Baldur's Gate ha compiuto 25 anni, ma è solo da poco, con l'esordio su console del terzo episodio, che il titolo è divenuto tra i più popolari e apprezzati fuoriuscendo dalla sua nicchia. Baldur's Gate 3 ha conquistato anche il Giappone, una terra che solitamente non concede molto spazio ai giochi di ruolo a stampo occidentale.

I segreti di Baldur's Gate 3 non sono ancora stati scoperti al 100%. Larian ha sfidato i giocatori a scoprirli tutti, ma ci vorrà ancora del tempo. Di grande aiuto saranno i nuovi contenuti in arrivo nel 2024 su Baldur's Gate 3. In attesa di scoprire ciò che verrà, il fandom si lascia travolgere da un bellissimo cosplay di Armored Heart.

In questo cosplay di una Tiefling da Baldur's Gate 3 il viaggio ricomincia con un protagonista corrispondente alla razza demoniaca. In particolare, l'artista interpreta una Tiefling della sottorazza Mephistopheles, discendenti dell'arcidiavolo Mephistopheles. I membri di questa razza sono particolarmente affini alla Magia Arcana, resistenti alle fiamme e a quelle abissali, e perfetti per agire nell’oscurità.