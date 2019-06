Baldur's Gate 3: la Video Anteprima del nuovo gioco degli autori di Divinity Original Sin

A sorpresa (o quasi, dato che alcune avvisaglie le avevamo già avute), i ragazzi di Larian Studios hanno presentato Baldur's Gate 3, terzo episodio di una serie incredibilmente amata dagli appassionati del genere. L'annuncio è arrivato nel corso di Stadia Connect, ma il titolo, oltre che su Google Stadia, arriverà anche su PC.

Gli sviluppatori non hanno mostrato scene di gameplay, limitandosi ad offrire un teaser trailer in computer grafica, e non hanno neppure svelato una finestra lancio: uscirà quando sarà pronto, ci dicono, ripetendo le stesse parole utilizzate da CD Projekt RED nei confronti di Cyberpunk 2077. In ogni caso, osservando per bene il filmato e ascoltando con attenzione l'intervista rilasciata da Swen Vincke, CEO della compagnia, dopo l'annuncio, è ugualmente possibile fare delle speculazioni al riguardo.

Ci ha provato il nostro Daniele D'Orefice, che della serie avviata nel 1998 da BioWare e Black Isle Studios se ne intende, nell'anteprima di Baldur's Gate 3. Per voi abbiamo anche la Video Anteprima, che trovate allegata in cima a questa notizia. Non è chiaro quando verrà pubblicato il titolo, ma sappiamo che, oltre che su Stadia, arriverà anche su PC via GOG e Steam. Epic Games Store è stato escluso.