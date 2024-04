Baldur's Gate 3 vince GOTY come se piovesse e trionfa anche ai BAFTA Game Awards 2024

Baldur's Gate 3 si porta a casa l'ennesimo riconoscimento come miglior videogioco dell'anno: il gioco di Larian ha vinto il Game of the Year Award durante i BAFTA Game Awards 2024 , votato in maggioranza sia dal pubblico che dalla giuria.

Alan Wake II si porta a casa due statuette legate al comparto artistico e al comparto audio, Nintendo guadagna quattro riconoscimenti divisi tra The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e Super Mario Bros Wonder, due tra i giochi più premiati e venduti del 2023.

Vincitori BAFTA Game Awards 2024

Best Debut Game – Venba

Audio Achievement – Alan Wake 2

Multiplayer – Super Mario Bros Wonder

Evolving Game – Cyberpunk 2077

Game Design – Dave The Diver

British Game – Viewfinder

Artistic Achievement – Alan Wake 2

New Intellectual Property – Viewfinder

Narrative – Baldur's Gate 3

Special Award – Special Effect

Performer in a Supporting Role – Andrew Wincott (Baldur's Gate 3)

Family – Super Mario Bros. Wonder

EE Player Choice – Baldur's Gate 3

Animation – Hi-Fi Rush

Music – Baldur's Gate 3

Game Beyond Entertainment – Tchia

Technical Achievement – The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Performer in a Leading Role – Nadji Jeter (Marvel’s Spider-Man 2)

Best Game – Baldur's Gate 3

Da notare anche i premi di Cyberpunk 2077 come miglior gioco in evoluzione e Viewfinder premiato come miglior gioco britannico. Il miglior gioco per famiglie è Super Mario Bros Wonder, Baldur's Gate 3 vince poi anche i premi legati alla narrazione e al comparto musicale.

