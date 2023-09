Baldur's Gate 3, volete fare colpo sui companion? Una mod facilita i dialoghi

Dopo aver visto come gira e cosa cambia in Baldur's Gate 3 su PS5, ritorniamo idealmente nei Reami Dimenticati dell'ultimo capolavoro ruolistico degli studi Larian per segnalarvi una mod PC che promette di facilitare i rapporti tra il proprio eroe e i suoi companion.

La nuova espansione fan made ideata da "Knapper234" interviene su uno degli aspetti più importanti dell'esperienza ludica e narrativa di Baldur's Gate 3, ovvero sul sistema di approvazione dei companion e, con esso, sulla sinergia con i membri della propria squadra.

Una volta installata, la mod si premura di visualizzare a schermo il livello di approvazione (e disappunto) delle singole scelte di dialogo prima ancora che queste ultime vengano selezionate, anticipando così la reazione provocata nei companion dalle risposte ritenute più 'sensibili'. Il sistema escogitato dal modder è piuttosto semplice e riesce persino a integrarsi con una certa coerenza nel tessuto narrativo di Baldur's Gate 3, un'esperienza ruolistica fortemente influenzata da aspetti come la fortuna, la magia e il soprannaturale.

Più che un 'trucco', la mod di Knapper234 assume quindi i contorni di un 'complemento ludico' non troppo dissimile dagli incantesimi utilizzati per influenzare i dialoghi aumentando temporaneamente parametri come l'Intelligenza, la Saggezza o il Carisma. Nel caso foste interessati, in calce alla notizia trovate il link alla pagina di NexusMods dalla quale scaricare la mod che mostra gli 'indici di approvazione' dei companion nelle diverse scelte di dialogo di BG3. Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Baldur's Gate 3, un GDR magnifico e semplicemente senza pari.