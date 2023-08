Baldur's Gate 3: Vulkan o DX11? Guida alle migliori impostazioni grafiche su PC

Se avete da poco iniziato a giocare la versione PC di Baldur's Gate 3 e siete insoddisfatti delle prestazioni, in questa guida potrete trovare una serie di opzioni consigliate che permettono di migliorare il framerate ed alleggerire il carico sulla vostra macchina da gioco.

Meglio Vulkan o DX11?

La prima domanda, probabilmente la più popolare, riguarda la scelta da prendere nel client di Larian Studios prima di cliccare sul tasto per avviare il gioco. L’applicazione chiede al giocatore se utilizzare le libreria grafiche Vulkan oppure le DirectX 11, ognuna con pro e contro. Sebbene possa sembrare una scelta complicata, sappiate che si tratta invece di una decisione davvero semplice, poiché tutto dipende dai componenti installati nel vostro PC e, più nello specifico, dalla vostra scheda video. Tendenzialmente è sempre preferibile selezionare DX11 come opzione per l’avvio a meno che non montiate una GPU Intel ARC, che sembra avere prestazioni migliori con Vulkan. Nel resto dei casi, vi suggeriamo di provare ad utilizzare l’opzione alternativa solo se riscontrate problemi di stuttering o altri disagi che potrebbero risolversi con Vulkan. Occorre infatti precisare che la quasi totalità dei benchmark volge a favore di DX11 per quello che concerne il framerate, ma in rare occasioni gli utenti hanno riscontrato meno problemi scegliendo Vulkan.

Migliori opzioni grafiche

Qualità dei modelli: considerando che l’impatto sulla qualità visiva c’è ma non è così importante, potete abbassare questa impostazione per guadagnare qualche fotogramma al secondo

Distanza dettagli: tenere questa opzione su Alta non dovrebbe crearvi troppi problemi, poiché l'impatto sulle prestazioni è davvero minimo

Dettagli oggetti distanti: proprio come per la Distanza dettagli, anche in questo caso non vi è una netta differenza in termini di prestazioni ed è possibile tenere questa opzione su Alta

Qualità delle texture: in questo caso la differenza si sente sia in termini di fluidità che di qualità grafica, quindi vi suggeriamo di tenere l'opzione su Media e di scendere solo se c'è bisogno di un aumento degli FPS

Filtro texture: l'opzione migliore in questo caso è quello Trilineare

Livello dettaglio delle animazioni: anche questa è un'opzione che può restare su Alto, visto l'impatto irrisorio sulla fluidità

Modalità disco rigido lento: l'opzione in questione è dedicata ai soli giocatori che non hanno installato Baldur's Gate 3 su SSD, visto che è pensata per gli hard disk meccanici

Folla dinamica: dal momento che le situazioni con molti personaggi a schermo non sono così comuni, vi consigliamo di disattivare questa opzione solo se in quei contesti riscontrate problemi di framerate

Qualità delle ombre: sebbene possa avere qualche ripercussione sulla resa grafica, abbassare al minimo le ombre è uno dei modi migliori per aumentare gli FPS

Qualità delle nuvole: anche questa si aggiunge alle opzioni irrilevanti per la fluidità

Qualità nebbia: in questo caso l'impatto sulle prestazioni è basso ma c'è, quindi potreste pensare di ridurre la qualità della nebbia per avere un miglioramento del framerate

DLSS: probabilmente una delle opzioni più importanti per chiunque monti una scheda video della serie RTX di Nvidia. Un ottimo modo per trarre vantaggio da tale opzione è impostare la modalità su Qualità o Bilanciato e settare la risoluzione a 1080p (meglio se 1440p, ma dipende tutto dalla vostra configurazione e dal monitor che usate)

AMD FSR 1.0: si tratta di un'opzione simile al DLSS di Nvidia per chi utilizza GPU non RTX, ma il risultato finale è di gran lunga inferiore. Potreste trarre vantaggio da tale opzione se giocate a risoluzioni molto alte come il 4K e faticate a tenere il framerate stabile

Nitidezza FidelityFX: si tratta dell'opzione che influisce sul funzionamento dell'AMD FSR 1.0 e sarebbe preferibile non aumentarla troppo per evitare artefatti grafici

Anti-aliasing: questa voce non può essere attivata da chi utilizza il DLSS. Tutti gli altri dovrebbero optare per il TAA o, se proprio sono infastiditi da alcuni artefatti relativi alle ombre, possono scegliere l'SMAA

Occlusione ambientale: provate a disabilitarla per avere un miglioramento della fluidità e riattivatelo solo se non apprezzate la resa visiva che si ottiene senza questo effetto

Profondità di campo: disattivare questa opzione non ha un impatto sul framerate, ma rimuove il blur che appare quando si parla con un NPC

Raggi crepuscolari: altra opzione che non migliorerà le prestazioni, potete tenerla su Alto

Bloom: come la profondità di campo, anche questa è una di quelle opzioni che vanno modificate in base alle proprie preferenze e non per guadagnare qualche fotogramma al secondo

Transluminescenza: l'ultima opzione ha un impatto risibile sulle prestazioni, quindi vi sconsigliamo di disabilitarla se non in casi estremi in cui anche 1FPS può fare la differenza

