Baldur's Gate 3: Wizards ha dato a Larian totale libertà creativa durante lo sviluppo

Baldur's Gate 3 si è imposto come il miglior GDR del 2023 oltre ad essere stato eletto gioco dell'anno ai The Game Awards 2023. I risultati raggiunti dall'opera di Larian Studios sono eccezionali, merito anche della totale libertà creativa a disposizione degli autori.

A rivelarlo è stato il CEO dello studio belga, Swen Vincke, in un passaggio del suo discorso di premiazione per Baldur's Gate 3 dei The Game Awards 2023 che non ha potuto fare nella sua interezza durante l'evento. Vincke ha confermato che Wizards of the Coast ha lasciato piena carta bianca al team su come utilizzare il franchise di Dungeons & Dragons durante lo sviluppo del nuovo Baldur's Gate, permettendo così a Larian Studios di plasmare la propria visione per il gioco senza alcun tipo di restrizione.

Nel suo discorso Vincke ha dunque ringraziato anche Wizards of the Coast, mandando inoltre un pensiero a tutti i dipendenti licenziati dalla compagnia in tempi recenti: "Mi dispiace davvero che molti di voi sono stati licenziati. E' triste pensare che delle persone presenti alle riunioni iniziali sullo sviluppo del gioco non è rimasto quasi più nessuno. Spero che tutti voi possiate trovare nuove opportunità", queste le parole del CEO di Larian agli ormai ex dipendenti di Wizards, che nel loro piccolo hanno dato un grosso contributo nel rendere Baldur's Gate 3 il fenomeno che è diventato nel 2023.