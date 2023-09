Baldur's Gate 3 x Shadows of Athkatla disponibile: i fan vogliono Bing Bong nel GDR!

Mentre festeggiavano la pubblicazione della grande Patch 3 di Baldur's Gate III, i fan del GDR di Larian Studios hanno potuto divertirsi con un evento davvero speciale.

Il cast di doppiatori dei principali personaggi dell'avventura si è infatti riunito sul canale di High Rollers, per una sessione one-shot di Dungeons & Dragons. La campagna, intitolata Shadows of Athkatla, ha impegnato le voci di Astarion, Lae'zel, Cuoreoscuro, Karlak, Will e Gale per uno streaming di circa cinque ore, ora disponibile in replica in versione integrale, suddiviso in due episodi. Raggiunti da Amelia Tyler, voce narrante di Baldur's Gate III, gli attori Neil Newbon, Jennifer English, Tim Downie, Devora Wilde, Samantha Béart e Theo Solomon hanno impersonato nel GDR i propri alter-ego videoludici.



Lo show a tema D&D si è rivelato estremamente divertente, con gli spettatori che già stanno rivolgendo a Larian Studios richieste ispirate agli avvenimenti narrati nella campagna live. In particolare, in Shadows of Athkathla, un diverbio tra Cuoreoscuro e Lae'zel in merito alle sorti di un piccolo Imp ha coinvolto gli animi dei giocatori di Baldur's Gate III.



Impegnato nell'acquisto di equipaggiamenti, il party d'eccezione si è imbattuto in un baby Imp con cappello e papillon, intento ad accogliere i visitatori di un negozio simulando il suono di una campanella. Conquistata dalla creaturina, Cuoreoscuro/Jennifer English ha deciso di portarla con sé, nonostante le rimostranze di Lae'zel/Devora Wilde, che si lamentava di "poter già a malapena badare agli altri, senza doversi preoccupare anche di un cucciolo di Imp". La chierica non ha però voluto sentire ragioni e la creatura si è così unita al party, che l'ha immediatamente ribattezzata Bing Bong, dal suono del campanello imitato dall'Imp. La piccola mascotte si è conquistata l'affetto degli spettatori e della stessa Larian Studios, che ha finito per citarla anche sui propri canali social. Come potete verificare tra i commenti al Tweet, i fan non si sono fatti pregare e hanno iniziato a richiedere a gran voce l'aggiunta di Bing Bong a Baldur's Gate III.



In attesa di scoprire se il team belga deciderà o meno di assecondare la community, ricordiamo che ora è possibile cambiare l'aspetto del proprio personaggio in Baldur's Gate III.