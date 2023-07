Baldur's Gate 3, Xbox Series S è un ostacolo per lo sviluppo? Parla Larian Studios

Oltre alle versioni PC e PlayStation 5, nei piani di Larian Studios c'è l'intenzione di portare Baldur's Gate III anche su Xbox, tuttavia lo sviluppo delle edizioni Microsoft si è rivelato più difficoltoso del previsto e sembra che il problema sia tutto collegato ad Xbox Series S.

A quanto pare ci sarebbero problemi per la co-op di Baldur's Gate 3 su Xbox Series S che avrebbero impedito l'uscita delle edizioni per console Microsoft assieme a quelle PS5 e PC. La console only-digital del colosso di Redmond causa dunque effettivi problemi di sviluppo? Sulla questione è intervenuto il CEO di Larian Studios, Swen Vinckle, nel corso di un'intervista con il canale Youtube SkillUp nella quale si è toccata anche la questione Xbox Series S.

Secondo quanto affermato da Vinckle, pur non considerando assolutamente la console "minore" del colosso di Redmond come un'effettivo problema per lo sviluppo di nuovi videogiochi, la sua esistenza richiede comunque agli autori di svolgere lavoro extra in modo che ogni singolo elemento funzioni correttamente anche su Xbox Series S e si presenti identico alla controparte Xbox Series X come richiesto da Microsoft.

"Ritengo sia positivo il fatto di mettere a disposizione due diversi dispositivi, ma serve che ci sia compatibilità tra questi. Ciò richiede semplicemente un maggior impegno in termini di sviluppo", sostiene Vinckle spiegando che la necessità di dover ottimizzare due diverse configurazioni richiede inevitabilmente molto più tempo rispetto al dover lavorare su un'ottimizzazione singola.

Non è la prima volta che la piattaforma digitale finisce al centro di simili dibattiti: nelle scorse settimane Frozenbyte, il team dietro Trine 5 A Clockwork Conspiracy, ha sostenuto che Xbox Series S può essere un problema per gli sviluppatori, pur riconoscendo che dalla prospettiva dei giocatori l'esistenza di una console più facilmente abbordabile a livello economico è una buona alternativa da tenere in considerazione.