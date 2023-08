Baldur's Gate 3 su Xbox Series X|S nel 2023, parla Larian: l'attesa sarà breve

In occasione della Gamescom 2023, gli appassionati di GDR attivi su console Microsoft hanno potuto festeggiare la conferma dell'arrivo di Baldur's Gate III su Xbox Series X|S nel corso del 2023.

Dai microfoni di Larian Studios arrivano ora ulteriori dettagli su questo atteso esordio, ritardato da alcune difficoltà legate all'implementazione della modalità di gioco in split-screen su Xbox Series S. Nel discorrere con la redazione di IGN USA, il game director Swen Vincke ha lievemente ristretto la finestra di lancio di Baldur's Gate III sulle console verdecrociate.

"Arriverà nel 2023. - ha ribadito il responsabile di Larian Studios - E il 2023 si sta ormai avvicinando alla fine, quindi questa indicazione temporale è già piuttosto precisa per la mia agenda. Diciamo tra settembre e novembre...onestamente, puntiamo a farlo il prima possibile". In Belgio si lavora dunque a pieno ritmo per poter dare il benvenuto alla community Xbox sulla Costa della Spada, ambientazione che fa da sfondo alla ricca narrazione proposta da Baldur's Gate III. Escludendo l'ipotesi di un lancio del gioco a dicembre, Swen Vincke rassicura i fan: l'attesa potrebbe dunque essere più breve del previsto.

Nelle ultime ore, lo segnaliamo, la software house belga ha inoltre offerto importanti dettagli su quelli che saranno i contenuti della Patch 2 di Baldur's Gate III.