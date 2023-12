Baldur's Gate 3 per Xbox Series X/S è su Game Pass?

A sorpresa, durante i The Game Awards, Larian ha reso disponibile Baldur's Gate 3 per Xbox Series X/S, uno shadow drop che ha fatto felici i possessori della console Microsoft, che possono finalmente mettere le mani sul gioco dell'anno. Ma Baldur's Gate 3 è anche su Xbox Game Pass oppure no?

Purtroppo no, Baldur's Gate 3 non è disponibile su Game Pass, questo vuol dire che il gioco è in vendita regolarmente su Xbox (per ora solo in formato digitale) ma che non lo troverete nel catalogo di Xbox Game Pass, per giocare con Baldur's Gate 3 dovrete dunque necessariamente acquistare una copia del gioco. Ovviamente, nulla vieta che in futuro Larian e Microsoft possano trovare uno speciale accordo per rendere disponibile Baldur's Gate 3 su Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Baldur's Gate 3 è stato eletto miglior gioco del 2023 ai The Game Awards ma non solo perché il mastodontico gioco di ruolo di Larian ha vinto anche i premi Best Game Direction, Best RPG, Best Multiplayer, Player's Choice e Best Performance per Neil Newbon nei panni di Astarion.

E ricordatevi che nel 2024 arriverà anche la versione fisica di Baldur's Gate 3 con tanti contenuti bonus tra cui custodia Steelbook in metallo, mappa e adesivi.