Baldur's Gate 3 avrà delle espansioni? Ne parla Larian Studios

Mentre il successo di Baldur's Gate 3 su PC supera le aspettative di Larian Studios, la talentuosa software house si vede rivolgere in maniera insistente una domanda: arriveranno delle espansioni?

Nel corso di una recente intervista, il CEO Swen Vincke ha affrontato l'argomento, ammettendo candidamente che al momento non vi è alcuna espansione di Baldur's Gate 3 in sviluppo. Le ragioni, ha approfondito il responsabile di Larian, sono molteplici. Tra queste spicca in particolare il forte legame tra il GDR videoludico e il GDR cartaceo di Dungeons & Dragons.

Al momento, il level cap di Baldur's Gate 3 è impostato a 12, mentre in D&D lo sviluppo di un personaggio può estendersi sino al livello 20. Questo potrebbe lasciar pensare a una possibile espansione del gioco già in cantiere, ma Swen Vincke ha smentito questa interpretazione. Il CEO ha invece spiegato che sarebbe "molto difficile" realizzare un'espansione in cui far avanzare ulteriormente di livello i personaggi, perché a partire dal livello 13 questi ultimi dovrebbero acquisire capacità potentissime, come la capacità di muoversi nel piano astrale, di prevedere il futuro o di lanciare incantesimi in grado di uccidere tutti i nemici con meno di 100 HP con una semplice parola. Tutte dinamiche che, secondo Larian Studios, rischierebbero di rendere poco avvincente una eventuale espansione di Baldur's Gate 3.

Swen Vincke non ha escluso completamente la possibilità, ma ha invitato a non attendersi a breve notizie sul prossimo progetto di Larian: "Ho imparato in passato che è necessario essere prudenti nell'annunciare qualcosa prima che sia pronto, perché a volte si può decidere di interrompere lo sviluppo perché quel qualcosa non funziona. Potremmo lavorare a un'espansione e potrebbe rivelarsi noiosa, e quindi dovremmo tornare sui nostri passi".