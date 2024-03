Baldur's Gate 4 non sarà fatto da Larian: colpa di Wizards of the Coast?

Negli scorsi giorni è stato confermato ufficialmente che Larian Studios non svilupperà seguiti o espansioni di Baldur's Gate 3 in futuro, mettendo così la parola fine alla propria esperienza con la serie. Una notizia che ha lasciato l'amaro in bocca ai fan, soprattutto dopo gli incredibili risultati raggiunti da Baldur's Gate 3.

Per questo motivo in molti hanno puntato il dito contro Wizards of the Coast, detentore dei diritti di Dungeons & Dragons e di conseguenza Baldur's Gate, incolpando la compagnia per questo stop. Tuttavia tra Larian Studios e Wizards of the Coast non ci sarebbe alcun problema stando a quanto dichiarato via Twitter/X da Swen Vincke, CEO della software house svedese che ha provato a mettere subito un freno alle discussioni.

"Dopo aver letto alcuni thread su Reddit vorrei mettere in chiaro una cosa: Wizards non ha alcuna colpa nella nostra scelta di cambiare direzione. Al contrario hanno fatto del loro meglio e per noi sono stati dei grandi licenziatari permettendoci di fare le cose a modo nostro. Abbiamo deciso così perché riteniamo sia il meglio per Larian Studios", ha precisato Vincke. Tutto apposto dunque tra le due parti, semplicemente l'azienda svedese vuole intraprendere nuove sfide non collegate a Dungeons & Dragons o a un eventuale Baldur's Gate 4.

Del resto è già stato detto: il prossimo gioco di Larian sarà ben diverso da Baldur's Gate 3 e punta ad essere enorme ed ambizioso. Resta per ora incerto, invece, il futuro di Baldur's Gate dopo la dipartita di Larian.

