Baldur's Gate Dark Alliance 2 esce prestissimo, ecco la data di lancio

Baldur's Gate Dark Alliance II ha finalmente una data di uscita: Interplay e Black Isle Studios hanno annunciato che il gioco sarà disponibile dal 20 luglio su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC su Epic Games Store, Steam e GOG.

Il male indicibile è tornato nella leggendaria città di Baldur's Gate. Una chiamata per gli avventurieri risuona attraverso la terra merlata. Astuti guerrieri e audaci utilizzatori di magia sono disperatamente necessari per reclamare Baldur's Gate da un'oscura stregoneria che minaccia tutti sul suo cammino.

La riedizione di Baldur's Gate Dark Alliance II supporterà la risoluzione fino a 4K e la co-op locale, da segnalare il pieno supporto per il Remote Play e la compatibilità con Steam Deck. Uscito originariamente nel 2004 su PS2 e Xbox, Dark Alliance II si appresta a tornare su console di attuale generazione con migliorie tecniche e risoluzione di bug mentre non sono previsti nuovi contenuti.

Così come nella versione originale del 2004, le classi a disposizione dei giocatori saranno cinque (Barbaro, Monaco, Necromante, Ladro e Chierico) mentre i livelli di difficoltà ben quattro: Facile, Normale, Difficile ed Estremo. Non ci resta che attendere il prossimo 20 luglio per poter rimettere le mani su Dark Alliance II.