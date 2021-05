Baldur's Gate Dark Alliance: annunciato il ritorno su PS4, Xbox One e Switch, il trailer

Giornata di festeggiamenti per i fan vecchi e nuovi di Dungeons & Dragons: il publisher Interplay Entertainment e gli sviluppatori di Black Isle Studios hanno annunciato il ritorno di Baldur's Gate: Dark Alliance con un nuovo trailer.

Uscito originariamente quasi venti anni fa per PlayStation 2 e Xbox (con un porting successivo per GameCube e Game Boy Advance), Baldur's Gate: Dark Alliance viene ricordato con affetto da molti fan. La sua formula action si discosta infatti dai classici titoli RPG legati al celebre franchise di Baldur's Gate e regala momenti frenetici ai fan più avvezzi al combattimento. I giocatori di vecchia data e le nuove leve potranno ora rimettere le mani su una nuova versione del gioco, opportunamente riadattata alle console last e next gen.

Baldur's Gate: Dark Alliance uscirà infatti su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch con grafica migliorata e risoluzione fino a 4K a seconda della piattaforma di riferimento. La giocabilità sarà garantita anche su PS5 e Xbox Series X/S grazie alla retrocompatibilità mentre una versione per PC arriverà più avanti nel corso del 2021. Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che Baldur's Gate: Dark Alliance sarà disponibile da domani 7 maggio al prezzo di 29,99 Euro.