Baldur's Gate Dark Alliance II torna quest'estate su PlayStation, Xbox, Switch e PC

Il publisher Interplay Entertainment e lo studio di sviluppo Black Isle Studios sono lieti di annunciare che Baldur’s Gate: Dark Alliance II verrà pubblicato su PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam, Epic Games Store e GOG) nel corso di quest'estate.

L'hack 'n' slash, lanciato originariamente nel 2004 su PlayStation 2 e la primissima Xbox, tornerà sulle piattaforme moderne con una grafica potenziata in grado di raggiungere una risoluzione fino a 4K e il supporto alla cooperativa locale. In aggiunta, Steam offrirà anche il supporto al Remote Play, che renderà possibile un'esperienza cooperativa a distanza. Il gioco è inoltre già stato verificato per SteamDeck, dunque potrà essere fruito comodamente e senza alcun problema anche in mobilità sulla console portatile di Valve.

Esattamente come nella versione originale, i giocatori di Baldur's Gate: Dark Alliance II potranno scegliere fra cinque differenti classi (Barbaro, Monaco, Necromante, Ladro e Chierico) e cimentarsi in quattro livelli di difficoltà (Facile, Normale, Difficile ed Estremo) contro bestie come Hobgoblin, Ghoul, Golem e temibili Draghi. In attesa di scoprire la data di lancio esatta, potete già aggiungerlo alla Lista dei Desideri di Steam.