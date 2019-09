Baldur's Gate e Planescape Enhanced Edition debutteranno su console con un piccolo ritardo

Baldur's Gate Enhanced Edition, pacchetto contenente Baldur's Gate 1 e Baldur's Gate 2, e Planescape Enhanced Edition (contenente i capitoli Torment e Icewind Dale) erano previsto in uscita entro gli ultimi giorni del mese di settembre di quest'anno. Non li vedremo, invece, prima dell'inizio di ottobre.

Ad essere più precisi, gli storici giochi di ruolo si faranno attendere fino al 15 ottobre prossimo, quando saranno disponibili nelle loro versioni potenziate per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Il pacchetto Enhanced Edition di Baldur's Gate contiene, come detto, i primi due capitoli oltre a tutti i contenuti scaricabili pubblicati successivamente al lancio dei capitoli originali su PC, inclusa l'espansione Siege of Dragonspear sviluppata da Beamdog.

La raccolta dedicata alla serie Planescape contiene i capitoli Torment e Icewind Dale, oltre a tutti i DLC pubblicati nel corso degli anni. E' stato inoltre annunciato che la Enhanced Edition dedicata a Neverwinter Nights (RPG dell'anno nel 2002), contenente tutti i DLC pubblicati (ben dieci!), con modalità co-op e multiplayer online, farà il suo esordio il 6 dicembre, sia in versione fisica che digitale.

Le tre indimenticabili serie di giochi di ruolo faranno il proprio esordio su console per celebrare il 20° anniversario della serie Baldur's Gate. Ansiosi di vedere i titoli in azione? Gustatevi il gameplay di Baldur's Gate e Icewind in versione PlayStation 4.