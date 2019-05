Baldur's Gate, Planescape Torment e Neverwinter Nights in autunno su console

Skybound Games e Beamdog hanno annunciato che le principali edizioni di alcuni classici GDR fantasy, Baldur’s Gate, l’espansione Baldur’s Gate: Siege of Dragonspear, Baldur’s Gate II, Planescape: Torment, Icewind Dale e Neverwinter Nights - saranno disponibili su console in autunno.

Le edizioni fisiche di Neverwinter Nights: Enhanced Edition saranno disponibili presso i principali rivenditori il 3 dicembre 2019 in Nord America e il 2 in tutti gli altri territori mentre gli altri titoli arriveranno prima, il 24 settembre in Nord America e il 27 negli altri territori. Tutte le versioni pacchettizzate saranno distribuite per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Queste edizioni speciali includeranno:

The Baldur's Gate: Enhanced Edition Pack: per celebrare il 20esimo anniversario della serie, l'originale Baldur's Gate: Enhanced Edition e il suo sequel, Baldur's Gate II: Enhanced Edition, tornano con tutti i loro contenuti DLC e quest rinnovate, oltre che con l'espansione Baldur's Gate: Siege of Dragonspear, che presenta nuovi originali contenuti sviluppati da Beamdog per collegare i due titoli.

Planescape: Torment: Enhanced Edition / Icewind Dale Enhanced Edition: due giochi immancabili insieme a tutti i DLC in una sola confezione – l'agghiacciante Icewind Dale: Enhanced Edition, insieme alla sua espansione e all'edizione migliorata di Planescape: Torment, gioco che nel 1999 conquistò il titolo RPG dell'anno.

Neverwinter Nights: Enhanced Edition: il gioco per PC che si è aggiudicato il titolo di RPG dell'anno nel 2002 esce insieme ai suoi 10 DLC standalone basati su avventure D&D con modalità co-op e multiplayer online.

Riadattate per garantire una naturale esperienza di gioco su console, queste edizioni speciali offrono ai fan storici e ai nuovi giocatori l’opportunità di rigiocare le premiate avventure sviluppate nel periodo d’oro degli RPG e riproposte in una modalità completamente nuova. Beamdog ha perfezionato tutti i titoli sopra citati con supporto per gli schermi HD, controlli ottimizzati per le nuove console, nuovi contenuti standalone, nuovi personaggi e classi, nuovi set di voci, opzioni avanzate di creazione del personaggio, funzioni multiplayer migliorate, nuovo design dell’interfaccia utente e un’esperienza di gioco completamente ridisegnata, bug corretti, e molto altro ancora.

"È un vero piacere festeggiare il 20esimo anniversario di uno dei giochi di ruolo più leggendari di tutti i tempi, l’originale Baldur’s Gate, e degli iconici titoli a lui ispirati, offrendo queste edizioni speciali sulle attuali piattaforme alle nuove generazioni di giocatori" ha dichiarato Ian Howe, CEO di Skybound Games.

"Sono passati quasi due decenni da quando Baldur’s Gate è nato da una campagna D&D tra me e i co-creatori del gioco" ha dichiarato Trent Oster, CEO di Beamdog. "La longevità di queste serie e dei giochi che le hanno seguite è stata tanto umiliante quanto gratificante. Il nostro team è entusiasta di portare avanti questa tradizione rendendo questo patrimonio di incredibili storie e gameplay disponibile sulle console moderne".