Baldur's Gate, qual è il più bello? La classifica della storica serie RPG

Ai The Game Awards 2023 Baldur's Gate 3 è stato eletto gioco dell'anno, importante riconoscimento per le eccezionali qualità dell'opera targata Larian Studios. Ma anche i due storici predecessori targati BioWare si confermano all'epoca paradigmi del genere RPG.

Qual è dunque il miglior Baldur's Gate mai realizzato? Scopriamolo attraverso l'apposita classifica della celebre trilogia:

3 - Baldur's Gate

Dove tutto ha avuto inizio nel lontano 1998. L'originale Baldur's Gate ha permesso a BioWare di diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati di giochi di ruolo e di Dungeon & Dragons, offrendo loro un'avventura estremamente complessa, stratificata e ricca di sfumature, graziata da una sapiente scrittura di dialoghi e narrativa. L'opera per PC ha raggiunto così un'eccellente media di 91 su Metacritic, ed è ancora oggi riconosciuta come uno degli RPG più significativi di sempre.

2 - Baldur's Gate II Shadows of Amn

Nonostante i grandi successi e riconoscimenti ricevuti, BioWare non si è certo adagiata sugli allori e, dopo l'acclamata espansione Tales of the Sword Coast per il primo episodio, si è letteralmente superata con Baldur's Gate II Shadows of Amn, riconosciuto come uno dei migliori videogiochi di sempre. E il metascore di 95 è lì a testimoniarlo: il secondo capitolo di Baldur's Gate uscito nel 2000 prende quanto fatto dal predecessore e lo perfeziona ancora di più in ogni componente, dal gameplay alla narrativa passando per il comparto tecnico. L'espansione Throne of Bhaal è la definitiva consacrazione per Baldur's Gate II, capace di regalare ricordi incancellabili a tutti coloro che lo hanno vissuto.

1 - Baldur's Gate 3

Ci sono stati nel mezzo spin-off (come la serie di Baldur's Gate Dark Alliance) e riedizioni (le Enhanced Edition dei primi due capitoli), ma gli appassionati della serie hanno dovuto aspettare ben 23 anni prima di mettere le mani sopra la versione completa del terzo episodio. Una lunghissima attesa che è stata tuttavia ripagata completamente: Baldur's Gate 3 non solo si è imposto come uno dei più grandi RPG mai creati, ma è anche considerato dai più come il miglior gioco di tutto il 2023, capace di conquistare il cuore di veterani e neofiti con meccaniche di gioco appassionanti, personaggi memorabili e una direzione audiovisiva da applausi. La nostra recensione di Baldur's Gate 3 conferma che siamo davanti a un capolavoro imprescindibile, degno di un metascore pari a 96.