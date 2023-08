Baldur's Gate spopola su Metacritic e forse supererà Tears of the Kingdom

Baldur's Gate 3 ha raggiunto quota 800.000 giocatori su Steam e il suo successo forse lo porterà a scansare Hogwarts Legacy come più grande lancio di Steam di quest'anno. Non contento, ora la media dei suoi voti su Metacritic potrebbe portare Baldur's Gate 3 a spodestare Zelda Tears of the Kingdom come gioco col punteggio più alto di quest'anno.

Al momento in cui scriviamo, i due giochi registrano lo stesso punteggio di 96 su Metacritic, il che significa che l'ultima avventura di Link ha un nuovo avversario con cui scontrarsi. Alla luce del successo che Baldur's Gate 3 sta riscuotendo, questo risultato non sorprende.

In verità, almeno una persona è rimasta più che sorpresa. Si tratta del CEO di Larian, Swen Vincke, che di recente ha ammesso che non si sarebbe aspettato più di 100.000 giocatori al massimo per Baldur's Gate 3.

Formalmente, nella classifica di Metacritic Baldur's Gate 3 si trova comunque al di sotto di Tears of the Kingdom, ma questo soltanto perché il primo non ha ancora un gran numero di recensioni rispetto al secondo, il che lascia pensare che, continuando di questo passo, l'ultima fatica di Larian ispirata al vasto universo di D&D potrà posarsi sul primo gradino del podio in breve tempo.