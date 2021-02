Baludur's Gate 3: nuova patch in arrivo, cancellerà i salvataggi di gioco

Larian Studios ha annunciato che una nuova patch per Baldur's Gate 3 è in dirittura d'arrivo. Proprio come accaduto con il precedente update, che andava ad apportare modifiche alla storia del titolo, è stato precisato che i salvataggi non potranno essere mantenuti dai giocatori che si sono già immersi all'interno del ruolistico.

A quattro mesi dal lancio in Accesso Anticipato, Baldur's Gate 3 si prepara dunque all'aggiornamento numero 4, i cui contenuti non sono però stati ancora condivisi da Larian. Lo studio di sviluppo ci ha però tenuto a sottolineare con doveroso anticipo che anche in questo caso i salvataggi saranno cancellati, una volta che l'update verrà installato.

Se voleste evitare di perdere i vostri progressi per continuare con la build attuale di Baldur's Gate, vi consigliamo di seguire queste istruzioni (utili per chi possiede il gioco su Steam, su Google Stadia il titolo si aggiornerà automaticamente):

Cliccare con il tasto destro del mouse sul gioco nella vostra libreria Steam;

Selezionare Proprietà;

Cliccare la tab Beta;

Nella lista "Seleziona la beta che vuoi applicare", cliccare su "patch3";

Chiudere il menù Proprietà.

Larian Studios dovrebbe diffondere nuovi dettagli riguardo all'RPG e alla sua nuova patch nel corso del Panel from Hell 2 che sarà trasmesso in streaming il 17 febbraio alle ore 19:00 italiane. Di notevole caratura gli ospiti dell'evento, tra cui figurano Jeremy Crawford, ideatore delle regole di Dungeons & Dragons, il creative director di Larian Swen Vincke, ed altri membri della software house come Nick Pechenin, David Walgrave e altri ancora. Nel frattempo, vi consigliamo di disattivare gli aggiornamenti automatici su Steam in modo da scoprire prima i dettagli della patch e decidere in seguito se applicarla o meno.