Bambina spende 2.500 sterline su Roblox ma Apple non vuole rimborsare nulla

Era un giorno come un altro per Georgina Munday, giovane madre gallese di una bambina di dieci anni, fino a quando si è accorta che la figlia ha speso oltre 2.500 sterline per acquisti in-app su Roblox utilizzando la carta di credito della mamma. A quel punto, la donna ha contattato sia Apple che la sua banca, ma con scarsi risultati.

Apple avrebbe negato qualsiasi tipo di rimborso dal momento che non c'è stato alcun acquisto fraudolento, la spesa è stata fatta da una persona che aveva pieno accesso all'account e al metodo di pagamento associato e dunque si tratta di un acquisto lecito, anche se portato a termine da una bambina di soli dieci anni.

Dello stesso avviso è stato l'istituto di credito Tesco Bank, che non ha rivelato irregolarità nella transazione ed ha dunque negato il rimborso alla donna. Quest'ultima si è rivolta alla BBC per raccontare la sua storia e dopo che questa è diventata di dominio pubblico, la banca ha contattato Georgina per accordarle il rimborso per una cifra superiore a quanto speso dalla piccola, per scusarsi per il disguido.

Apple ha ribadito come esistano su iPhone e iPad numerose opzioni per proteggere il proprio account e fare in modo che i più piccoli non possano scaricare applicazioni o fare acquisti in-app inavvertitamente, inoltre la compagnai ricorda come i bambini necessitino di supervisione durante le fasi di gioco.