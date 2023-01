Il ban da Twitch fa bene a DrDisrespect e iShowSpeed: sono i più visti su YouTube del 2022

Sebbene il ban da Twitch possa rappresentare una dura batosta per gli streamer, c'è anche chi ha sfruttato un evento simile per una sorta di 'rinascita' su YouTube. A tal proposito, due dei content creator banditi dalla piattaforma viola hanno spopolato sul sito rivale nel corso del 2022.

Ci stiamo riferendo a Dr Disrespect e iShowSpeed, entrambi streamer che non possono più accedere a Twitch per via di un ban e che, in seguito a tale decisione del portale, hanno deciso di reinventarsi su YouTube con ottimi risultati. A confermarlo sono le statistiche della piattaforma inerenti ai canali in ambito gaming più rilevanti nel corso dell'ultimo anno.

Ecco di seguito gli YouTuber gaming più popolari del 2022 basati sul numero di ore visualizzate in totale dagli spettatori:

iSHowSpeed con 38,5 milioni di ore visualizzate Kuzuha Ch. con 27,4 milioni di ore visualizzate TimThe Tatman con 26,6 milioni di ore visualizzate DrDisrespect con 25,2 milioni di ore visualizzate Pekora Ch. con 23,3 milioni di ore visualizzate Ludwig con 22,5 milioni di ore visualizzate Windah Basudara con 21,9 milioni di ore visualizzate VEGETTA777 con 20,9 milioni di ore visualizzate Miko Ch. con 20,7 milioni di ore visualizzate DjMaRiiO con 20,4 milioni di ore visualizzate

Come potete vedere, entrambi gli streamer bannati da Twitch occupano posizioni elevate della classifica, nella quale è presente anche TimTheTatman, che invece ha lasciato il portale viola di sua volontà, stringendo un accordo con YouTube.

Sapevate che Dr Disrespect ha detto che COD Warzone 2.0 è per giocatori senza cervello? Qualche giorno fa, invece, vi abbiamo parlato della comparsa di Amouranth in un videogioco per adulti.