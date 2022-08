Il nuovo banco da lavoro di The Last of Us Parte 1 nella clip ingame di Naughty Dog

Dopo aver rifatto il guardaroba a Joel ed Ellie, Naughty Dog e i canali social del team PlayStation mostrano in video le novità che interesseranno il banco da lavoro di The Last of Us Parte 1.

Il nuovo 'clippino' confezionato dalla sussidiaria californiana dei PlayStation Studios ci reimmerge nelle atmosfere post-apocalittiche di TLOU per farci sbirciare tra le pieghe del nuovo banco da lavoro.

La postazione utilizzata da Joel per utilizzare i componenti raccolti e migliorare l'efficacia delle proprie armi vanterà tutta una serie di innovazioni per rendere l'intero processo di creazione degli equipaggiamenti più "immersivo". Sulla falsariga del workbench di The Last of Us Parte 2, nella versione attualizzata di TLOU assisteremo quindi a un'animazione che ritrarrà il protagonista alle prese con gli strumenti del banco da lavoro.

La cura certosina per i dettagli che contraddistingue da sempre il lavoro di Naughty Dog si rifletterà anche in aspetti relativamente "secondari" delle meccaniche ingame legate all'utilizzo dei banchi da lavoro: il posizionamento di queste postazioni, ad esempio, è stato rivisto e corretto per integrarsi in maniera più armoniosa al resto dello scenario. Anche i singoli oggetti disposti sul tavolo saranno riposizionati in funzione del realismo delle nuove animazioni.

Per uno sguardo più approfondito su questi e su tutti gli altri aspetti dell'opera, vi invitiamo a pazientare fino al 31 agosto per leggere la nostra recensione di The Last of Us Parte 1, per poi attendere che si faccia il 2 settembre e assistere al lancio ufficiale del titolo su PlayStation 5.