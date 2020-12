Bandai Namco e Aardman Animations al lavoro su una nuova IP

Prosegue la collaborazione tra Bandai Namco Entertainment e Aardmand Animations, studio britannico con quasi cinquant'anni d'esperienza nel settore dell'animazione e responsabile di pellicole come Galline in Fuga, Wallace & Gromit - La maledizione del coniglio mannaro e Pirati! riganti da Strapazzo.

Dopo aver collaborato per 11-11: Memories Retold, le due aziende hanno stretto un nuovo accordo per la realizzazione di una IP nuova di zecca, il cui sviluppo partirà all'inizio del prossimo anno. Si sa ben poco di questo progetto, se non che Aardman si occuperà principalmente dello stortelling e dell'ideazione dei personaggi e del mondo di gioco. A tal proposito, Daniel Efergan, ECD of Interactive presso lo studio di animazione, ha dichiarato: "In quanto moderni storyteller, i formati che creiamo cambiano nelle fondamenta anno dopo anno. Ciò ci fornisce un grande potenziale, la possibilità di tessere mondi con tante finestre, permettendo ai giocatori di giocare, guardare e anche esprimersi con le IP che creiamo. Ma non importa il formato, non contano le piattaforme - il bisogno di innamorarsi dei personaggi, di esplorare epici universi e le grandi storie rappresenteranno sempre il fulcro centrale".

La nuova IP non esisterà solamente in forma di videogioco, ma si espanderà anche attraverso altri media. Bandai Namco di occuperà della pubblicazione, mentre lo sviluppo verrà affidato ad altri studi partner che non sono ancora stati svelati. Maggiori dettagli sull'IP e le piattaforme di destinazione arriveranno in futuro.