Bandai Namco annuncerà un gioco basato su Record of Grancrest War il 5 marzo

Il 5 marzoospiterà un livestream intitolato "Record of Grancrest War Official Game Broadcast Special", occasione in cui la compagnia annuncerà un nuovo gioco basato sulla serie light novel di

L'evento potrà essere seguito in diretta su YouTube dalle 12:00 italiane del 5 marzo. Tra gli ospiti presenti durante la trasmissione segnaliamo i doppiatori dei personaggi di Theo Cornaro (Kentaro Kumagai), Akari Kitou (Siluca Melets) e Priscilla Farnese (Natsumi Takamori), oltre ad alcuni membri di Bandai Namco Entertainment come Yosuke Futami (producer dei giochi di Sword Art Online), Hiroyuki Iba e Yurika Tsukida.

Al momento le informazioni sul gioco scarseggiano, ma stando alle parole di Ryou Mizuno - l'autore di Record of Grancrest War - i fan possono aspettarsi una trasposizione videoludica dal taglio epico. Per saperne di più non rimane che attendere il livestream programmato per il 5 marzo.