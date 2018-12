Bandai Namco annuncia il Battle Royale JoJo's Bizarre Adventure Last Survival

Bandai Namco Games Japan ha annunciato JoJo's Bizarre Adventure Last Survival, un Battle Royale ambientato nell'universo della serie manga/anime ideata da Hirohiko Araki e conosciuto in Italia come Le Bizzarre Avventure di JoJo.

JoJo's Bizarre Adventure Last Survival è atteso per l'estate nelle sale giochi giapponesi, con un primo location test in programma a gennaio. Il gioco supporterà fino ad un massimo di 20 giocatori, con personaggi provenienti dai capitoli 3, 4 e 5 della serie a fumetti.

Al momento non è chiaro se JoJo's Bizarre Adventure Last Survival arriverà anche su console, Bandai Namco ha confermato solamente il lancio in formato arcade ma è probabile che il titolo possa essere pubblicato in seguito anche su piattaforme casalinghe, considerando l'elevate popolarità della serie, in maniera simile a quanto accaduto con Dissidia Final Fantasy NT.