Bandai Namco annuncia Blue Protocol, nuovo Action RPG Online

Bandai Namco ha annunciato la nuova IP Blue Protocol, Action RPG Online per PC sviluppato da Project Sky Blue, team formato da membri di Bandai Namco Online e Bandai Namco Studios.

Purtroppo ci sono pochissimi dettagli sul gioco, che viene definito "un Action RPG Online con uno stile grafico che riprende quello degli anime", Blue Protocol è sviluppato con l'Unreal Engine 4 ed per il momento confermato solamente su PC, non è chiaro se il gioco uscirà solamente in Giappone e Asia o se arriverà anche sui mercati occidentali.

In calce trovate uno screenshot di Blue Protocol, l'unico per ora diffuso da Bandai Namco, in attesa del sito ufficiale e magari di un video teaser o un primo trailer. Il publisher si è limitato a dichiarare che "maggiori dettagli su Blue Protocol verranno diffusi prossimamente", anche la finestra di lancio è avvolta nel mistero, restiamo in attesa di saperne di più.